«C’est un manque de respect», Mbappé au cœur d’un gros coup de gueule

Depuis l'annonce du nouveau capitaine de l'équipe de France, en la personne de Kylian Mbappé, les commentaires vont bon train sur le digne successeur d'Hugo Lloris. C'est notamment le cas de Robert Pirès. L'ancien champion du monde 1998 n'a absolument pas compris le choix de Didier Deschamps, parlant même de manque de respect envers Antoine Griezmann.

La décision de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé nouveau capitaine de l'équipe de France a au moins le mérite de faire parler. Le sélectionneur des Bleus a considéré que donner le brassard au joueur de 24 ans était plus logique que de le donner à Antoine Griezmann, présent en Bleu depuis 2013. Un choix qui a fait réagir l'ancien coéquipier du capitaine Deschamps en 1998 et 2000, Robert Pirès.

« Je suis surpris »

Sur Canal + , le passeur décisif pour David Trézéguet lors de la finale de l'Euro 2000, Robert Pirès a réagit à cette nomination : « Je suis un peu surpris de cette décision, de cette nomination pour le capitanat qui revient à Kylian Mbappé. Personnellement, je l’aurai donné à Antoine Griezmann pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que je pensais qu’il y avait une certaine logique, une certaine hiérarchie. Antoine à la profil pour être capitaine. Je pense qu’il attendait ça. Ce rôle il est capable de l’assumer car ça fait des années qu’il est au sein de l’équipe de France. Surtout il a beaucoup d’expérience, notamment celui du très haut niveau. Je suis surpris, j’espère que Didier Deschamps nous l’expliquera un jour. Surtout que Antoine Griezmann, comme on dit dans le jargon du football, c’est son gars sur lequel il s’appuie systématiquement. Je trouve que c’est un manque de respect vis-à-vis de Griezmann car il attendait ça, c’était le capitaine qu’on attendait après l’arrêt d’Hugo Lloris. »

