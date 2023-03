En pleine polémique, le vestiaire de l’équipe de France se lâche sur Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 19 décembre dernier, quelques heures après la finale du Mondial entre la France et l'Argentine, Karim Benzema tirait un trait sur sa carrière internationale. Le buteur du Real Madrid mettait fin à son parcours en bleu après une dernière polémique avec Didier Deschamps. Présenté pendant des années comme son concurrent, Olivier Giroud est revenu sur ce dossier.

« J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». Par ces mots, Karim Benzema mettait fin à son aventure avec l'équipe de France. Une carrière internationale marquée par l'affaire de la sextape, mais aussi par la polémique, qui avait suivi son forfait du Mondial 2022. Renvoyé à Madrid par le staff de Didier Deschamps après une blessure à la cuisse, Benzema souhaitait rester à Doha pour se soigner et faire son retour avant la finale. Une demande, refusée par l'encadrement des Bleus. Dernièrement, le Ballon d'Or 2022 avait promis de dévoiler sa vérité sur cette affaire. Mais en attendant, le joueur du Real Madrid demeure regretté au sein du vestiaire de l'équipe de France, notamment par Olivier Giroud.

« C’est dommage de finir comme ça »

« C’est peut-être dommage de finir comme ça. Après c’est son choix, on ne peut pas se mettre à sa place. J’aurais préféré qu’il puisse arrêter sur un bon final. C'est sa décision. Maintenant, c'est sûr que l'annonce de la retraite est un jour important et qu'on a tous envie de choisir notre sortie, que ça se passe du mieux possible. Maintenant, si lui a fait le choix d'arrêter, il faut le respecter. C’est qu’il estimait qu’il ne voulait ou pouvait plus, et que son histoire avec l’équipe de France était terminée » a déclaré le buteur du Milan AC dans un entretien accordé à Europe 1.

Giroud esquive la question sur la polémique avec Dechamps