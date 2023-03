Plombé par Mbappé, Griezmann sort enfin du silence

La rédaction

Après le dernier Mondial, Hugo Lloris décidait de tourner la page équipe de France, laissant le poste de capitaine vacant. Didier Deschamps se devait de nommer un nouveau leader et le suspense a été de courte durée. Ce mardi, le sélectionneur a pris la décision de confier ce rôle à Kylian Mbappé. Une décision, qui irriterait Antoine Griezmann. Mais face à ses coéquipiers, il n'a rien laissé transparaître.

Recordman du nombre de capitanats, Hugo Lloris a pris la décision de stopper son aventure en équipe de France après le dernier Mondial. Le portier laisse un grand vide, mais aussi un brassard vacant. Deux joueurs étaient annoncés favoris pour récupérer ce rôle : Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Finalement, Didier Deschamps a tranché en faveur de la star parisienne. « Ils pouvaient être capitaine l’un et l’autre, c’est pour ça que j’ai préféré en discuter avec eux. Il y a les critères importants. Un, c’est la légitimité, c’est indispensable. Et après cet aspect moteur, fédérateur dans le groupe. Certaines obligations extérieures sont aussi de plus en plus importantes. J’avais déjà mon idée en tête avant d’avoir les échanges avec eux » a justifié le sélectionneur des Bleus.

Griezmann accuserait le coup

Selon certains médias, la pilule aurait du mal à passer chez Antoine Griezmann. Présent en sélection depuis plusieurs années, le joueur de l'Atlético souhaitait récupérer le brassard et sa déception serait immense. A tel point qu'il s'interrogerait sur la suite de son aventure en équipe de France. Mais face à ses coéquipiers, Griezmann ne laisse rien transparaître.

«Toujours un honneur d'être ici »