Un malaise Kylian Mbappé ? La vérité éclate

Etant pourtant un homme de confiance de Didier Deschamps depuis quasiment ses débuts sur le banc de touche de l’équipe de France, Antoine Griezmann a été doublé par Kylian Mbappé dans la course pour le brassard de capitaine. Un choix jugé injuste par le natif de Mâcon selon Le Parisien, mais qui ne devrait pas engendrer de drame en coulisse.

Kylian Mbappé a fait ses débuts en équipe de France au printemps 2017 avec le numéro 20 que portait un certain David Trézéguet en équipe de France. Depuis, Mbappé a doublé l’ancien champion du monde au classement des buteurs des Bleus. Avec ses 66 sélections et ses 36 réalisations, Mbappé disposait d’un CV attrayant aux yeux de Didier Deschamps et de son staff pour le statut de capitaine après qu’Hugo Lloris ait pris sa retraite internationale en janvier dernier. Le choix de Deschamps aurait pu se porter sur Antoine Griezmann qui est aux côtés du sélectionneur depuis ses tout débuts chez les Bleus, mais c’est Mbappé qui a raflé la mise, au grand dam de l’attaquant de l’Atletico de Madrid.

Mbappé lui a été préféré pour le capitanat, Griezmann l’a mauvaise

Ce fut un bien triste 32ème anniversaire pour Antoine Griezmann mardi puisque la décision de Didier Deschamps pour la capitanat s’est portée sur Kylian Mbappé. La scène s’est déroulée lundi soir sur les coups de 21h15 selon Le Parisien , moment choisi par le sélectionneur pour convoquer Mbappé et Griezmann afin de leur faire part de sa réflexion et de la conclusion qu’il en a tiré : Mbappé héritera du brassard de capitaine. Le Parisien affirme qu’il faudra du temps à « Grizou » pour digérer cette nouvelle qu’il jugerait injuste. Ce sentiment ne devrait pas générer une vague de négativité de la part d’Antoine Griezmann pour autant qui compterait continuer de remplir ses fonctions en équipe de France.

Le staff de Deschamps l’assure, il n’y aura pas de psychodrame