Deschamps prêt à claquer la porte après le Qatar ? Il répond

Thibault Morlain

Désormais, Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2026. Après la Coupe du monde, le sélectionneur de l’équipe de France a prolongé, mais des questions s’étaient posées concernant son avenir. Aurait-il pu en rester là avec les Bleus, notamment s’il avait remporté le Mondial au Qatar ? La question a été posée à Deschamps.

Pour Didier Deschamps, le contrat était clair avant la Coupe du monde : s’il atteignait le dernier carré, il aurait le choix pour son avenir, lui qui était en fin de contrat. Le sélectionneur de l’équipe de France est arrivé jusqu’en finale et il a donc pu décider ce qu’il voulait. Si un départ a été évoqué par certains, Deschamps a finalement rempilé avec les Bleus et le voilà sous contrat jusqu’en 2026.

Mbappé, Griezmann… Deschamps lâche ses vérités sur son choix https://t.co/5KG7Pfa1hD pic.twitter.com/gstTV7MiJK — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Je ne me pose pas la question »

Entre l’équipe de France et Didier Deschamps, cela ne va donc pas s’arrêter de sitôt. Mais cela aurait-il pu être différent si les Bleus avaient été sacrés au Qatar ? Pour Ouest France , le sélectionneur a lâché : « J’aurais arrêté si j’avais gagné le Mondial ? Je ne sais pas et je ne me pose pas la question. J’aimerais pouvoir me la poser ! (sourir e) ».

« Ce qui me permet d’être encore là aujourd’hui, ce sont les résultats »