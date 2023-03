Benzema claque la porte, Giroud se lâche

La rédaction

Karim Benzema ne portera plus le maillot de l'équipe de France. En froid avec Didier Deschamps après la dernière Coupe du monde, le buteur du Real Madrid a décidé de prendre sa retraite internationale, le lendemain de la finale entre la France et l'Argentine. Une décision sur laquelle est revenue Olivier Giroud.

Le 19 décembre dernier, le jour de ses 35 ans, Karim Benzema avait pris tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale. Il faut dire que le Ballon d'Or 2022 entretenait une relation délicate avec Didier Deschamps. Et la Coupe du monde au Qatar n'a pas arrangé les choses. Blessé à la cuisse, Benzema a été renvoyé chez lui par le staff de l'équipe de France, alors qu'il espérait se soigner au Qatar. Une version contestée par Deschamps. Alors que la polémique est repartie de plus belle, Olivier Giroud est revenu sur la retraite de Benzema.

« Maintenant, si lui a fait le choix d'arrêter, il faut le respecter »

« C’est peut-être dommage de finir comme ça. Après c’est son choix, on ne peut pas se mettre à sa place. J’aurais préféré qu’il puisse arrêter sur un bon final. C'est sa décision. Maintenant, c'est sûr que l'annonce de la retraite est un jour important et qu'on a tous envie de choisir notre sortie, que ça se passe du mieux possible. Maintenant, si lui a fait le choix d'arrêter, il faut le respecter. C’est qu’il estimait qu’il ne voulait ou pouvait plus, et que son histoire avec l’équipe de France était terminée » a déclaré le buteur du Milan AC.

« La polémique avec Deschamps ? Ça ne me regarde pas »