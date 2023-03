En Espagne, Karim Benzema se fait allumer

Thibault Morlain

Ce dimanche, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, le Real Madrid s'est incliné face au FC Barcelone (2-1). Une rencontre lors de laquelle on a très peu vu Karim Benzema. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le Ballon d'Or enchaine les déceptions et après la rencontre face au Barça, Benzema n'a pas été épargné par la presse espagnole.

En Espagne, cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on s'inquiète pour le niveau de jeu de Karim Benzema. Et ce n'est pas sa performance avec le Real Madrid ce dimanche contre le FC Barcelone qui va arranger les choses. En effet, Benzema a été très décevant lors du Clasico. Une performance vivement critiquée par la presse espagnole.

Zidane - Ronaldo : La stratégie surprenante de Karim Benzema https://t.co/u5PwOwoxEx pic.twitter.com/7xEepYAV0I — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« Invisible »

Tout d'abord, AS n'a pas hésité à donner un 0/10 à Karim Benzema pour son match face au FC Barcelone. Et comme apprécié, le quotidien ibérique a expliqué sur le joueur du Real Madrid : « Invisible, encore une fois. Rien de rien. Il est à des kilomètres de sa version radieux qui lui a permis de gagner le Ballon d'Or. On le voit sans rythme, lent ».

« Il n'est pas là »