«A des années-lumière de son niveau» : Il s'inquiète pour Benzema

Depuis son Ballon d'Or, Karim Benzema n'y arrive clairement plus avec le Real Madrid. Son niveau déçoit et ce dimanche, face au FC Barcelone, le protégé de Carlo Ancelotti est complètement passé à côté. Benzema n'arrange donc pas son cas et sa situation fait de plus en plus d'inquiets. C'est notamment le cas de Frédéric Hermel.

Quelques jours après la défaite en Coupe du Roi, le Real Madrid s'est de nouveau incliné contre le FC Barcelone, cette fois en Liga (2-1). Sur la pelouse du Spotify Camp Nou, les Merengue, qui avaient pourtant ouvert le score, n'ont pas vraiment été dangereux. Karim Benzema s'est d'ailleurs montré très discret et cela lui a valu de grosses critiques. AS lui a d'ailleurs donné la note de 0/10 après le match.

« Physiquement, il n'est pas là »

Pour RMC , Frédéric Hermel a réagi à la performance de Karim Benzema face au FC Barcelone. Et le suiveur du Real Madrid a fait part de son inquiétude : « Les Espagnols sont excessifs oui, mais je trouve tout de même Karim à des années-lumière de son niveau de la saison dernière. Physiquement, il n'est pas là, il a constamment cette petite seconde de retard et ce qui m'inquiète encore plus c'est de le voir ne pas prendre les bonnes décisions, alors que c'est quelqu'un qui lit tellement bien le football... Sur ce match, on va seulement retenir son petit pont dans la surface barcelonaise en fin de match, c'est tout ».

