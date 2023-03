Benzema, l'ultime affront de la presse espagnole

Thibault Morlain

Ce dimanche, le FC Barcelone a certainement fait un énorme pas vers le titre de champion d'Espagne en s'imposant face au Real Madrid (2-1). Le Clasico a donc tourné en faveur des Blaugrana et suite à ce match, la presse espagnole n'a pas été tendre avec certains Madrilènes. Ça a notamment été le cas de Karim Benzema, plus que discret face au Barça.

En Liga, le FC Barcelone est impressionnant et les hommes de Xavi l'ont encore montré ce dimanche face au Real Madrid. Pourtant menés au score, les Blaugrana ont réussi à l'emporter en fin de match (2-1). Du côté merengue, on n'aura clairement pas été dangereux. Karim Benzema a notamment été le symbole de ce Real Madrid inoffensif.

0/10 pour Benzema

Passé au travers de son Clasico, Karim Benzema n'a pas été loupé par AS . En effet, au moment de donner les notes des joueurs du Real Madrid, le quotidien espagnol a allumé le Ballon d'Or en lui infligeant la note de... 0/10.

« Invisible, encore une fois »