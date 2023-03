Nouvelle frayeur pour Benzema, le verdict final tombe

Amadou Diawara

Lors du choc entre le Real Madrid et Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Karim Benzema a été touché à un tibia. Malgré tout, le Ballon d'Or s'est montré rassurant quant à son état de santé ce mercredi soir. Et heureusement pour le club merengue, Karim Benzema devrait être apte pour le Clasico face au FC Barcelone de ce dimanche soir.

Après avoir corrigé Liverpool à Anfield (2-5, le 21 février), le Real Madrid a assuré l'essentiel au Santiago Bernabeu en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (1-0). Toutefois, la Maison-Blanche s'est tout de même fait peur ce mercredi soir. En effet, Karim Benzema s'est blessé à un tibia lors du choc face aux Reds de Jürgen Klopp.

Karim Benzema touché à un tibia

Interrogé après Real Madrid - Liverpool, Karim Benzema a évoqué sa blessure et s'est montré rassurant. « C’est le tibia, c’est un coup. Tranquille, rien de grave » , a affirmé le numéro 9 et capitaine du Real Madrid, avant que Carlo Ancelotti n'aille dans le même sens que lui : « Cela ne semble être qu'un coup. Ça l'a un peu gêné, mais je pense qu'il s'en remettra sans problème dimanche ».

Karim Benzema disponible pour Real-Barça ?