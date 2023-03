Benzema de retour en France, le boss de l'OL lâche une bombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Officiellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Karim Benzema est au cœur des rumeurs pour son avenir. Jean-Michel Aulas, président de l’OL, n’a jamais caché son rêve de rapatrier un jour l’ancien international français. Invité de RMC ce lundi, il en a rajouté une couche sur son projet.

À 35 ans, Karim Benzema continue d’apparaître comme un joueur essentiel pour le Real Madrid, mais son avenir est aujourd’hui incertain. Si plusieurs médias espagnols assurent que le bail de l’attaquant a automatiquement été allongé d’une saison après l’obtention de son Ballon d’Or, aucune officialisation n’est encore tombée. Une situation suivie de près en Arabie saoudite, où l’on se verrait bien accueillir Karim Benzema après Cristiano Ronaldo, mais à Lyon aussi, le dossier est ouvert.

En pleine polémique, Deschamps répond à Benzema https://t.co/LF9C6uFs7k pic.twitter.com/4rxFelFk5L — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« J’en rêve tous les jours »

Invité de RMC ce lundi, Jean-Michel Aulas a réaffirmé sa volonté de voir un jour Karim Benzema porter à nouveau le maillot de l’OL. « J’en rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer, mais c’est très compliqué », a confié le président lyonnais.

« C’est vrai que si on avait la possibilité, on le ferait en prenant tous les risques »