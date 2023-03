Mbappé l'a surpassé, il prend une décision forte

Amadou Diawara

Pour assurer la succession d'Hugo Lloris en tant que capitaine, Didier Deschamps aurait décidé de faire confiance à Kylian Mbappé. Egalement pressenti pour assurer ce rôle, Antoine Griezmann serait déçu de ne pas avoir été choisi. Malgré tout, le numéro 7 des Bleus ne compterait rien changer de son attitude, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine au Qatar, Hugo Lloris a décidé de faire ses adieux à l'équipe de France. En effet, le gardien de 36 ans a annoncé sa retraite internationale, tout comme Karim Benzema, Raphaël Varane et Steve Mandanda.

Il commet une erreur fatale au PSG https://t.co/BxsPjMHN8s pic.twitter.com/BLUTWZTZ5r — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Devancé par Mbappé, Griezmann est déçu et marqué

Privé d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane, Didier Deschamps doit nommer un tout nouveau capitaine, ainsi qu'un suppléant, pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Et à en croire RMC Sport , le sélectionneur des Bleus aurait fait son choix. Ce lundi soir, Didier Deschamps aurait annoncé à Kylian Mbappé qu'il allait hériter du brassard et à Antoine Griezmann qu'il allait être vice-capitaine. Malgré sa déception, le numéro 7 français aurait décidé de rester le même.

Griezmann compte rester le même avec les Bleus