L'annonce retentissante de Deschamps à Mbappé

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Lloris et Raphaël Varane ont fait leurs adieux aux Bleus, Didier Deschamps doit nommer un tout nouveau capitaine. Et le sélectionneur français aurait déjà fait son choix. En effet, Didier Deschamps aurait annoncé à Kylian Mbappé ce lundi soir qu'il allait porter le brassard tricolore dès ce vendredi contre les Pays-Bas.

Après la finale des Bleus à la Coupe du Monde, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont décidé de prendre leur retraite internationale. Orphelin de son capitaine et de son vice-capitaine, Didier Deschamps doit choisir ceux qui vont prendre leur succession et endosser ces grosses responsabilités.

Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus

Selon les informations de L'Equipe , Didier Deschamps aurait pris sa décision ce lundi pour son nouveau capitaine. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France aurait fait savoir à Kylian Mbappé qu'il était l'héritier d'Hugo Lloris après le diner. Et actuellement, l'ensemble du groupe Bleu serait au courant.

Deschamps a prévenu Mbappé ce lundi soir