Coup de tonnerre, un changement majeur annoncé pour Mbappé

Avec la retraite internationale d’Hugo Lloris, l’équipe de France est en quête d’un nouveau capitaine, et deux candidats sont en lice pour récupérer le brassard : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Si Didier Deschamps est resté énigmatique au sujet de son choix ce lundi en conférence de presse, la décision du sélectionneur tricolore est désormais connue.

Qui de Kylian Mbappé ou d'Antoine Griezmann, les deux favoris, récupérera le brassard de capitaine en équipe de France après la retraite internationale d’Hugo Lloris ? Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps n’a rien voulu dire aux journalistes présents à Clairefontaine. « Il y aura une répartition nouvelle du leadership. Sur les 23, il y aura un capitaine et un vice-capitaine. Il peut y en avoir un troisième aussi , a confié le sélectionneur de l’équipe de France. Ce n'est pas un sujet sensible. Je vais prendre une décision, l'échange que je vais avoir avec les joueurs va nourrir ma réflexion. Evidemment, il n'y a pas cinq joueurs concernés. Je vous laisse sortir les noms que vous voulez. J'ai déjà réfléchi et je continuerai à réfléchir pour décider. »

Mbappé nouveau capitaine

Mais il ne faudra pas attendre trop longtemps avant d’être fixé sur l’identité du nouveau capitaine de la sélection tricolore. Ce lundi soir, L’Équipe annonce que Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris et portera donc le brassard de capitaine dès vendredi, à l’occasion du match contre les Pays-Bas au Stade de France. Une information également confirmée par RMC ou encore Europe 1.

L’attaquant du PSG succède à Platini ou encore Zidane

À seulement 24 ans, Kylian Mbappé, totalisant 66 sélections et 36 buts sous le maillot bleu, rentre donc dans le cercle fermé des capitaines de l’équipe de France, succédant notamment à Michel Platini, Didier Deschamps, Marcel Desailly ou encore Zinedine Zidane.