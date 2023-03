Mbappé au cœur d'une révolution, Deschamps donne sa réponse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la retraite d’Hugo Lloris, la nomination d’un nouveau capitaine est attendue en équipe de France. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé tiennent la corde pour récupérer le brassard, un sujet auquel n’a pas échappé Didier Deschamps, face aux journalistes ce lundi pour la première conférence de presse de ce rassemblement.

C’est avec un nouveau visage que l’équipe de France qui s’apprête à entamer les qualifications pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas vendredi au Stade de France puis contre l’Irlande lundi prochain. Après la retraite d’Hugo Lloris, le nouveau portier titulaire des Bleus est connu puisque Didier Deschamps a confirmé la présence de Mike Maignan dans les cages, mais l’identité du futur capitaine est encore inconnue. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann apparaissent comme les deux favoris pour le brassard, un sujet auquel Didier Deschamps n’a évidemment pas échappé ce lundi.



« Kylian fait partie de cette discussion »

« On m'a déjà posé la question. Je vais utiliser ces premiers jours pour en discuter avec les premiers joueurs concernés. Kylian fait partie de cette discussion. Vous en saurez plus la prochaine fois que je vous verrai, jeudi. Kylian Mbappé est quelqu'un de très habile dans la communication. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas décidé aujourd’hui », a indiqué Didier Deschamps, relancé à plusieurs reprises sur le sujet.

« C'est quelque chose qui doit se faire naturellement »

« Je n'ai pas d'obligation, je prendrai la décision dans les jours qui viennent. Ne commencez pas à parler de déçus. Il y aura une répartition nouvelle du leadership. Sur les 23, il y aura un capitaine et un vice-capitaine. Il peut y en avoir un troisième aussi. Des joueurs vont prendre le relais en interne par rapport à moi, au groupe. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Ça ira toujours dans le sens de l'équipe, dans l'intérêt commun , a-t-il indiqué, relayé par RMC. On ne peut pas remplacer des joueurs qui ont aligné dix ans de continuité en sélection. Il y a un leadership technique, un leadership mental. Une personne peut tout avoir ou ça peut aussi être réparti comme je le fais depuis le début. »

« Ce n'est pas un sujet sensible »