Equipe de France : Griezmann ou Mbappé, le match vient de commencer…

Après une Coupe du Monde au Qatar et la finale perdue contre l’Argentine de Messi, les Bleus se retrouvent pour deux matchs de qualification à l’Euro 2024. Et le premier sujet de Didier Deschamps concerne le capitanat. Entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, le match est lancé.

Qui entre Griezmann ou Mbappé va pénétrer le terrain du Stade de France avec le brassard de capitaine face au Pays-Bas ? La semaine vient de débuter et à 4 jours du premier match du groupe B, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Didier Deschamps n'a pas encore dévoilé le nouveau capitaine de l'équipe de France. Il semble que le choix n'est pas tout aussi simple qu'on le pensait, en tout cas ça met clairement du temps et on commence déjà à se poser des questions ...

Mbappé connait ce rôle, Griezmann pas vraiment ...

Si Didier Deschamps décide de remettre le brassard à Antoine Griezmann, l'attaquant français le portera pour la deuxième fois de sa carrière en équipe de France après le match face au Danemark, Ligue des Nations, septembre dernier. En clubs, il n'a jamais eu ce privilège (Atletico de Madrid, Barça). Contrairement à lui, Kylian Mbappé est vice-capitaine du Paris Saint Germain, ce qui fait de lui le candidat idéal pour succéder à Hugo Lloris, capitaine le plus capé de l'histoire de l'équipe de France avec (121 sélections en tant que capitaine sur 145 sélections). Ceci dit, Antoine Griezmann est un cadre confirmé du vestiaire, en dépit du fait qu'il n'a jamais été un capitaine régulier dans sa carrière, dans le vestiaire des Bleus, le numéro 7 a son mot à dire.

Mbappé nouveau patron de l’équipe de France, le vestiaire se prononce https://t.co/BvpAkAKDph pic.twitter.com/yQ5136hWnU — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Deschamps, un choix entre l'ancien et la pépite

C'est un choix très délicat que devra faire Deschamps. Entre Griezmann et Mbappé, c'est l'ancienneté de l'un face au talent de l'autre. Qu'est-ce qui va primer chez le sélectionneur des Bleus ? A l'heure actuelle, rien n'est encore annoncé mais Deschamps ne s'arrêtera pas à ses deux paramètres pour choisir son futur capitaine. Si l'on revient au match face à l'Argentine, Kylian Mbappé a très bien joué le rôle de leader pourtant il n'était pas capitaine ce jour-là mais on sentait clairement qu'il était le patron sur le terrain et les joueurs étaient attentifs à ses propos. Il a d'ailleurs aidé les siens à revenir à la marque à deux reprises, en fin de match en inscrivant un doublé en 1 minute (80'min, 81'min) puis en prolongation après que Messi ait donné l'avantage de nouveau à l'Argentine.



Il est clair que Deschamps va prendre en compte ce match pour faire son choix mais Antoine Griezmann a également été présent quand Mbappé n'était pas là, on pense à la Coupe du Monde 2014 et à l'Euro-2016 même si cela remonte à longtemps, on ne peut nier que Griezmann a aussi été là quand il fallait. L'ancien international français, Bixente Lizarazu, a fait son choix quant au futur capitaine des Bleus pour lui celui qui devrait avoir ce rôle c'est bien Mbappé : "Celui qui coche toutes les cases, c’est Kylian, Il a vingt-quatre ans, il est déjà leader sur le terrain, on l’a vu à la Coupe du monde avec son triplé (en finale, face à l’Argentine) dans un moment très très difficile. Il est leader dans la communication. Il sait toucher où il faut, comme il faut. Le cas Zidane par exemple."



De son côté, Adil Rami, ancien international français, s'est rangé du côté d'Antoine Griezmann : "Il a de l'expérience, il a joué dans des grands clubs, il y aussi sa longévité en équipe de France. C'est un joueur qui arrive à être aimé par tous ses coéquipiers."

Pourquoi Mbappé pourrait être le favori ?

Deux options s'offrent à Didier Deschamps : donner le brassard à Griezmann pour son ancienneté et son expérience ou à Mbappé pour en faire de lui un capitaine à long terme à l'image d'Hugo Lloris. Dans ce cas, Deschamps pourrait peut-être faire le second choix pour la stabilité. La stabilité et leadership affiché sur le terrain pourrait bien faire de Mbappé le futur capitaine de l'équipe de France mais pour le moment rien n'est encore sûr. Réponse dans les heures à venir.