Zidane - Deschamps : France 98 se déchire, un champion du monde balance

Hugo Chirossel

Après les propos de Noël Le Graët envers Zinédine Zidane, qui ont ensuite entraîné son départ de la présidence de la FFF, plusieurs membres de France 98 étaient montés au créneau pour défendre leur ancien coéquipier. Toutefois, certains avaient critiqué le silence de Didier Deschamps sur le sujet. Le sélectionneur de l’équipe de France ne ferait d’ailleurs plus partie du groupe WhatsApp réunissant tous les anciens champions du monde. Une information plus ou moins confirmée par Robert Pirès.

Dans l’œil du cyclone après ses propos sur Zinédine Zidane, Noël Le Graët a finalement quitté son poste de président de la FFF. Mais cette affaire avait également fait ressurgir certaines tensions au sein des champions du monde 1998. Emmanuel Petit s’était notamment interrogé sur le silence de Didier Deschamps à ce sujet, qui avait attendu quelques jours avant de s’exprimer, tandis que plusieurs anciens coéquipiers de Zinédine Zidane avaient d’ores et déjà affiché publiquement leur mécontentement.

Mbappé : Problème en vue, Deschamps n’a plus le choix https://t.co/LFOwfrXsBU pic.twitter.com/JDNsJj04Hf — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

Deschamps en conflit avec France 98 ?

En conflit avec Didier Deschamps depuis un certain temps, Christophe Dugarry avait d’ailleurs révélé que Didier Deschamps ne faisait plus partie du groupe WhatsApp réunissant tous les anciens champions du monde. « On a Bobo (Boghossian), Barthez, Leboeuf, Thuram, Liza (Lizarazu), Blanc, Desailly, Pires, Zidane… On est pas mal. Il y a Diomède, il y a Charbo (Charbonnier), Karembeu… Si Deschamps est dans le groupe ? Non, il n’y a pas DD. Je pense qu’il a bloqué son compte », a-t-il déclaré sur RMC .

« Je vais être honnête avec toi, il n'y a pas tout le monde »