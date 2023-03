«De la pression supplémentaire» : Il s’inquiète pour Mbappé

La rédaction

Alors que Didier Deschamps a révélé la liste des Bleus qui affronteront les Pays Bas et l’Irlande les 24 et 27 mars prochain, une question sans réponse encore : qui sera le nouveau capitaine de l’équipe de France ? Alors que le choix du sélectionneur semblerait se dessiner entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, un champion du monde prend la parole.

Légende des Bleus , recordman du nombre de capitanat et joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France, Hugo Lloris a pris sa retraite internationale en janvier dernier. Le gardien de Tottenham laisse donc son brassard de capitaine vacant et Didier Deschamps va rapidement devoir désigner son remplaçant. Un rôle que pourrait tenir Kylian Mbappé selon de nombreux observateurs.

« C’est trop tôt »

Mbappé en leader de la sélection, c’est une mauvaise idée d’après Adil Rami. Le champion du monde 2018 a affirmé ce dimanche dans Téléfoot , que ce n’est pas le bon moment pour responsabiliser l’attaquant du PSG : « Je trouve que c’est trop tôt pour lui d’avoir le brassard. C’est notre meilleur joueur aujourd’hui en équipe de France et on n’a pas besoin de lui mettre de la pression supplémentaire. Si tu portes le brassard, il se passe quelque chose, on sent les regards, la responsabilité, la pression se repose sur toi » .

Bixente Lizarazu veut Mbappé capitaine