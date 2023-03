Zemmour se compare à Mbappé, il lâche une énorme punchline

Arnaud De Kanel

De retour à la télévision près d'un an après son échec cuisant à l'élection présidentielle, Eric Zemmour était présent sur le plateau de l'émission Quelle Époque !. Au moment de revenir sur sa défaite, il a osé un parallèle avec Kylian Mbappé, ce qui a fortement déplu à Michel Denisot qui a lâché une très grosse punchline.

A l'occasion de la sortie de son livre intitulé « Je n'ai pas dit mon dernier mot », Eric Zemmour était l'invité de Léa Salamé dans l'émission Quelle Époque ! diffusée sur France 2. Le président du parti Reconquête! est bien entendu revenu sur sa déception après les élections présidentielles qu'il compare à la mine défaite de Kylian Mbappé en finale du Mondial. Une comparaison pas au goût de Michel Denisot. L'ancien président du PSG en a profité pour tacler l'homme politique.

Zemmour avait «la même tête» que Mbappé

Interrogé par Léa Salamé sur le sentiment qui le traversait après sa défaite aux présidentielles, Eric Zemmour a fait un parallèle avec la déception de Kylian Mbappé. « Vous avez vu la tête de Mbappé le soir de la Coupe du monde ? Eh bien j'avais la même tête », a répondu Eric Zemmour. Assis aux côtés du président du parti Reconquête! , Michel Denisot a immédiatement rétorqué : « La différence avec Kylian Mbappé, c'est qu'il était en finale. » La prise de bec entre les deux hommes ne s'est pas arrêtée là.

«Je ne suis pas sûr que Mbappé soit très heureux d'être comparé avec vous»