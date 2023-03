Messi sème la zizanie au PSG, comment le sanctionner ?

La rédaction

Ce mardi, Lionel Messi aurait quitté prématurément l'entrainement mené par Christophe Galtier, et ce, parce qu'il n'aurait pas apprécié l'exercice proposé par l'entraineur du PSG. En effet, la Pulga n'aurait pas voulu répéter les courses pour travailler ses tâches défensives en tant qu'attaquant. A votre avis, comment le PSG doit-il sanctionner son numéro 30 ?

Lors de la séance d'entrainement de ce mardi, Lionel Messi a fait parler de lui négativement. Peu impliquée sur les tâches défensives depuis sa signature au PSG, la Pulga aurait refusé de travailler là-dessus avec Christophe Galtier.

Messi a quitté l'entrainement du PSG ce mardi

Selon les informations de RMC Sport de ce vendredi soir, confirmées par Foot Mercato , Christophe Galtier aurait préparé un exercice pour que ses attaquants s'améliorent dans les tâches défensives, et ce, en répétant des courses. Irrité, Lionel Messi aurait décidé de stopper la séance et de rentrer chez lui, refusant catégoriquement de participer à ce programme d'entrainement. Et pourtant, l'entraineur du PSG aurait tenté de le retenir devant ses coéquipiers, qui étaient médusés.

Messi mécontent de la séance de Galtier ?