Galères au PSG, il va totalement innover

La rédaction

Alors que le titre de champion de France est désormais la priorité, les joueurs du PSG vont renouer avec leur public ce dimanche face à Rennes. Pour la première fois depuis l’élimination contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, les hommes de Christophe Galtier évolueront au Parc des Princes, et ce, avec de nombreux blessés et absents, alors que le groupe parisien a été officialisé ce samedi.

Le PSG sait ce qu’il lui reste à faire. Dans une saison décevante, et qui aura elle aussi, connu son lot de tensions en internes, le club de la capitale peut néanmoins devenir en cas de titre de champion de France, le club le plus titré de l’hexagone avec 11 championnats dépassant ainsi son record codétenu avec l’ASSE. Mais pour cela, les Parisiens devront enchaîner face à Rennes ce dimanche au Parc des Princes.

Des absents de taille dans le groupe parisien

Christophe Galtier devra une fois de plus, réussir à trouver des solutions, notamment défensive, à cause de l’absence de nombreux joueurs. Si Neymar est forfait jusqu’à la fin de saison, ce sont quasiment tous les autres titulaires en défense qui seront absents face à Rennes, avec les forfaits combinés de Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos, Achraf Hakimi, et enfin Presnel Kimpembe.

Christophe Galtier a fait appel à des jeunes du centre de formation

Outre les habituels Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi ou encore El-Chadaille Bitshiabu, Christophe Galtier a décidé de faire appel à des nouvelles têtes. C’est le cas de Nehemiah Fernandez-Veliz, 18 ans, ou encore d’Hugo Lamy 19 ans. Timothée Pembélé sera également bien présent.