Messi - PSG : Un scandale dénoncé, la presse catalane en rajoute une couche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son départ prématuré de l’entraînement mardi, Lionel Messi est au cœur de la polémique, l’Argentin n’ayant pas apprécié un exercice mis en place par Christophe Galtier selon certaines sources. Une version démentie par le PSG et le père de l’Argentin. La presse catalane a également apporté sa version des faits.

Que s’est-il passé mardi au Camp des Loges entre Lionel Messi et Christophe Galtier ? Durant la séance d’entraînement, l’Argentin a quitté prématurément ses coéquipiers pour une raison qui fait polémique. Selon certaines sources, Messi n’aurait guère apprécié l’exercice mis en place par l’entraîneur du PSG, qui impliquait des tâches défensives pour les attaquants. Une version contestée par le club et l’entourage de Lionel Messi.

Que s’est-il passé entre Lionel #Messi et Christophe #Galtier ?Si le #PSG et le clan Messi démentent la version qui circule sur son départ de l’entraînement, d’autres sources confirment le malaise et son refus de participer à un exercice@Le10sport 📝⬇️https://t.co/aWpz89aDdy — Bernard Colas (@BernardCls) March 18, 2023

Le PSG et le clan Messi livrent leur version

L’entourage du PSG, relayé par RMC , conteste en effet les rumeurs concernant Lionel Messi en évoquant des douleurs aux adducteurs ressenties par l’Argentin, qui était en soin le lendemain de son départ de l’entraînement. De son côté, Jorge Messi a dénoncé les « fake news » dont faisait l’objet son fils, concernant cette polémique mais également son avenir au PSG, son contrat s’achevant en fin de saison.

La presse espagnole dément aussi les rumeurs