Mbappé se fait remarquer, les réseaux sociaux n’en reviennent pas

Appelé par Didier Deschamps pour disputer les premiers matches de qualification pour l’Euro 2024, Kylian Mbappé s’est fait remarquer dès son arrivée à Clairefontaine. Pressenti pour devenir le nouveau capitaine de l’équipe de France, l’attaquant du PSG est arrivé en patron, sur le plan vestimentaire mais également dans son comportement. De quoi interpeller sur les réseaux sociaux, ainsi qu’au sein de la sélection.

Kylian Mbappé va-t-il voir son statut évoluer au sein de ce premier rassemblement de l’équipe de France en cette année 2023 ? Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps doit trancher pour le capitanat, et l’attaquant du PSG fait logiquement partie des favoris, lui dont le leadership avait déjà interpellé au cours du dernier Mondial au Qatar. « Kylian fait partie de cette discussion , a reconnu ce lundi Didier Deschamps en conférence de presse, sans en dire davantage sur le sujet. Vous en saurez plus la prochaine fois que je vous verrai, jeudi. Kylian Mbappé est quelqu'un de très habile dans la communication. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas décidé aujourd’hui. » Bon nombre de supporters tricolores militent en tout cas pour voir le prodige tricolore porter le brassard, et ce n’est pas son arrivée du jour à Clairefontaine qui les fera changer d’avis.

Arrivée de Kyk's au rassemblement de l'Equipe de France ! La classe ! 😎 🇫🇷 pic.twitter.com/C6kpeUDSW6 — Footballogue (@Footballogue) March 20, 2023

« C’est le futur président de la FFF »

Pressenti pour devenir le nouveau patron des Bleus , Kylian Mbappé est arrivé au château de Clairefontaine dans des habits digne du statut qui pourrait être le sien très rapidement, apparaissant en jean, dans un long manteau bleu marine recouvrant un col roulé foncé, et lunettes de soleil sur le nez, fruit d’une collaboration avec la marque Oakley . Un look qui diffère de celui affiché par d’autres internationaux français et qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. « C’est le futur président de la FFF », ironise un internaute. « C’est lui le capitaine désolé », écrit un autre.

Le patron Mbappé fait le tour de l'effectif 🫡(@equipedefrance)pic.twitter.com/GPdOyVMZ8w — Footballogue (@Footballogue) March 20, 2023

« Oh, put***, je ne te reconnaissais pas », blague Deschamps