Révolution en équipe de France, Deschamps prévient Mbappé

Arnaud De Kanel

Suite aux retraites internationales d'Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, le brassard de capitaine est vacant en équipe de France. Deux profils partent avec une longueur d'avance pour le récupérer, à savoir Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, mais Didier Deschamps n'a toujours pas tranché, même s'il reconnait que l'attaquant du PSG fait bien entendu partie de sa réflexion.

Qui pour succéder à Hugo Lloris ? Capitaine des Bleus depuis plus de 10 ans, le recordman de sélections en équipe de France a décidé de mettre fin à son rêve bleu après la Coupe du monde. Il laisse avec lui son brassard et les deux candidats prêts à le récupérer. Entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, Didier Deschamps n'a pas encore choisi.

«Kylian fait partie de cette discussion»

« Le capitanat ? On m'a déjà posé la question. Je vais utiliser ces premiers jours pour en discuter avec les premiers joueurs concernés. Kylian fait partie de cette discussion. Vous en saurez plus la prochaine fois que je vous verrai, jeudi », a révélé Didier Deschamps en conférence de presse. Sa décision n'a pas été prise mais l'habilité de Kylian Mbappé dans l'exercice crucial qu'est celui de la communication est un point fort.

«Je n'ai pas décidé»