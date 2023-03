Promotion pour Kylian Mbappé, voilà les coulisses

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale, Didier Deschamps aurait choisi de nommer Kylian Mbappé en tant que capitaine et Antoine Griezmann en tant que vice-capitaine. Si le sélectionneur des Bleus aurait annoncé sa décision ce lundi soir en interne, il avait déjà son idée en tête avant le rassemblement de son groupe, et ce, parce que son numéro 10 coche toutes les cases.

Après la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, Didier Deschamps a perdu plusieurs cadres. En effet, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema et Steve Mandanda ont tous pris leur retraites internationales. Orphelin de son capitaine et de son vice-capitaine, le sélectionneur des Bleus est désormais contraint de désigner leurs successeurs.

Mbappé capitaine et Griezmann suppléant

Selon les informations de RMC Sport , Didier Deschamps aurait choisi de nommer Kylian Mbappé en tant que capitaine et Antoine Griezmann - qui postulait également pour le brassard grâce à son statut d'ancien et de relais privilégié - en tant que suppléant. Et il l'aurait fait savoir aux principaux intéressés individuellement ce lundi soir à Clairefontaine, et ce, après le diner.

Pour Deschamps, Mbappé coche toutes les cases