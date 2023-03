Mbappé, Griezmann… Deschamps lâche ses vérités sur son choix

Hugo Chirossel

Pour succéder à Hugo Lloris en tant que capitaine de l’équipe de France, Didier Deschamps a décidé de confier cette responsabilité à Kylian Mbappé. Ce dernier était en concurrence avec Antoine Griezmann pour porter le brassard des Bleus, mais le sélectionneur français a finalement choisi l’attaquant du PSG, qui d’après lui « coche toutes les cases ».

Alors que l’équipe de France se rassemble pour la première fois depuis la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine, Didier Deschamps avait une décision à prendre. À la suite des retraites internationales d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, les Bleus ont perdu leur capitaine et vice-capitaine. Le sélectionneur français a alors décidé de confier le capitanat à Kylian Mbappé, une décision qu’il a expliquée auprès de Ouest-France .

Mbappé patron de l’équipe de France, le vestiaire valide https://t.co/E90JKEUK2p pic.twitter.com/lWY9jdzhIc — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Kylian coche toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire »

« C’est dans la logique interne et aussi de ce qui se passe sur le terrain, de ce que j’attends lors de ce stage et dans l’avenir. Le capitaine n’est pas seul. C’était le cas avec Hugo (Lloris). Raphaël (Varane) était vice-capitaine et des joueurs cadres sont des relais. Kylian coche toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire, et cela ne va pas à l’encontre d’Antoine (Griezmann), qui a toujours été un joueur important, même dans des périodes difficiles. Il aura aussi une responsabilité de vice-capitaine, avec d’autres joueurs, pour être fédérateurs dans le groupe. Il aura aussi pour rôle de faire le lien avec le staff technique, avec moi dans les échanges, puis aussi avec l’institution et le nouveau président de la Fédération Philippe Diallo », a déclaré Didier Deschamps.

« J’ai préféré en discuter avec eux »