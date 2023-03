Plombé par Mbappé, Griezmann prépare un terrible un coup en secret

Amadou Diawara

Orphelin d'Hugo Lloris, ayant pris sa retraite internationale, Didier Deschamps a dû choisir un tout nouveau capitaine. Partagé entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le sélectionneur des Bleus a finalement offert le brassard à l'attaquant du PSG. Frustré et déçu, le pensionnaire de l'Atlético de Madrid penserait à claquer la porte de l'équipe de France, mais n'en aurait pas encore parlé en interne.

Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde perdue contre l'Argentine, plusieurs cadres des Bleus ont décidé de raccrocher. En effet, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ont tous pris leur retraite internationale. Privé de son capitaine et de son vice-capitaine pour ce rassemblement, Didier Deschamps a dû choisir les successeurs d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane.

Frustré, Griezmann pense à claquer la porte des Bleus

Hésitant entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour le brassard, Didier Deschamps a finalement choisi de nommer le premier capitaine et le second vice-capitaine. Un choix mal vécu par le numéro 7 de l'équipe de France.

Griezmann n'a pas évoqué ses doutes en interne