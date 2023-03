Deschamps tape dans le mille pour sa révolution

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a raflé la mise à la loterie du capitanat en équipe de France. Préféré à Antoine Griezmann par Didier Deschamps, Mbappé est l’homme de la situation selon Leonardo Jardim qui l’a lancé à l’AS Monaco.

Didier Deschamps a fait un choix fort. Alors qu’Antoine Griezmann était tout aussi qualifié que Kylian Mbappé pour devenir le nouveau capitaine de l’équipe de France après l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris en janvier dernier, le sélectionneur des Bleus a décidé que ce sera Mbappé qui arborera le brassard. Pour Téléfoot , Deschamps a tenu le discours suivant. « Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur ».

Deschamps désigne Mbappé capitaine, Jardim valide

Des propos validés par Leonardo Jardim pour Le Parisien . L’ancien entraîneur de Kylian Mbappé qui l’a lancé dans le grand bain en 2015 à l’AS Monaco estime que c’est un choix plutôt logique. « Il y a deux façons de voir les choses au moment de choisir son capitaine. Soit on privilégie l’expérience, en s’appuyant sur les années et le vécu d’untel ou untel, soit on choisit le leader technique, celui qui fait le plus de différences sur le terrain. Kylian fait partie de la deuxième catégorie évidemment, mais attention, il ne faut pas oublier qu’il est professionnel depuis maintenant sept ans. Il a déjà joué deux finales de Coupe du monde, beaucoup de matchs de Ligue des champions ».

«Ses choix de carrière montrent quand même qu’au-delà du talent il est très intelligent, très posé»

Leonardo Jardim a été relancé par Le Parisien sur la question de savoir si Kylian Mbappé avait déjà un certain leadership à ses débuts à l’AS Monaco, voire une âme de capitaine. Pour le technicien portugais, la réponse est non, mais là ne réside pas l’essentiel. « A l’époque, c’était le petit phénomène. Il était focalisé sur sa performance et le plaisir de jouer. Mais ses choix de carrière montrent quand même qu’au-delà du talent il est très intelligent, très posé. Il est resté une deuxième saison avec nous, et c’est là qu’il est devenu monstrueux ».

«Kylian Mbappé a besoin de challenges»