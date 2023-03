Benzema claque la porte, dilemme pour Deschamps

Amadou Diawara

Après la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale avec l'équipe de France. Privé du Ballon d'Or, Didier Deschamps est en plein dilemme aujourd'hui pour le choix de son numéro 9. En effet, le sélectionneur des Bleus hésiterait entre Olivier Giroud et Randal Kolo Muani.

Touché à la dernière minute, Karim Benzema a dû renoncer à la Coupe du Monde au Qatar. Alors que sa blessure a provoqué un clash en interne, le Ballon d'Or a annoncé sa retraite internationale avec les Bleus peu après la finale perdue contre l'Argentine.

Olivier Giroud ou Randal Kolo Muani ?

Orphelin de Karim Benzema, Didier Deschamps doit choisir un nouveau numéro 9 pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande en éliminatoires de l'Euro 2024. Ayant le choix entre Olivier Giroud et Randal Kolo Muani, le sélectionneur des Bleus serait actuellement en plein dilemme.

Une petite avance pour Olivier Giroud ?