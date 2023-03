Équipe de France : Il joue très gros auprès de Didier Deschamps…

La rédaction

Après une Coupe du Monde totalement ratée, Benjamin Pavard s’est expliqué avec son sélectionneur, Didier Deschamps. Ce dernier lui accorde une deuxième chance, avec l’espoir de redevenir incontournable en Bleus. Pour cela, il n’aura pas le droit à l’erreur sous peine de ne plus jamais revenir...

Benjamin Pavard retrouve l'équipe de France pour le stage du mois de mars. Le latéral droit devra se racheter après son Mondial complètement loupé. La mauvaise copie qu'il avait présenté après le match face à l'Australie lui a clairement porté préjudice en se voyant écarté du onze titulaire et se retrouver sur le banc pour le reste du tournoi sans jamais rentrer dans aucune rencontre y compris la Finale.

Une chance pour se racheter

En le rappelant, Didier Deschamps lui offre une bonne chance de se racheter de sa mauvaise coupe du Monde 2022. En équipe de France depuis 2017, Benjamin Pavard, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2024, est quasiment sur chaque liste du sélectionneur français. La dernière fois qu'il n'avait pas fait partie des convoqués c'était il y a un an pour les deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique du Sud. Il compte à ce jour 47 sélections, 2 buts et 3 passes décisives. Face aux Pays-Bas, Benjamin Pavard pourrait disputer, ce vendredi, quelques minutes et profiter de l'occasion afin de montrer qu'il est toujours tout aussi précieux sur le couloir gauche des Bleus.



Face à la concurrence, Benjamin Pavard est conscient que s'il se loupe pendant ce stage, il pourrait peut-être dire adieu à l'équipe de France pour un bon moment. Surtout avec l'émergence de nouveaux joueurs on pense notamment à Mohamed Simakan, Pierre Kalulu polyvalent et qui peut évoluer à ce poste.

Pavard-Deschamps, la crise

Le torchon avait brûlé entre les deux hommes lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le différend entre les deux avait débuté lors du match face à l'Australie. En effet, le latéral droit du Bayern Munich n'aurait pas appliqué les consignes de son sélectionneur en montant à deux reprises au-delà de la ligne médiane ce qui a créé des espaces pouvant coûter cher à l'équipe de France. Les consignes non appliquées par Pavard lui ont valu d'être mis sur le banc pour le reste de la compétition. Didier Deschamps avait même expliqué le fait qu'il ne joue plus lors de la conférence de presse face à la Tunisie : "J’ai eu plusieurs échanges avec lui. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j’ai pris la décision de ne pas le faire jouer. Alors, vous allez me dire : c’est physique ? C’est la tête ? Évidemment, le premier match(contre l’Australie) ne l’a pas aidé, et c’est pour cela que j’ai fait un choix différent."

Une nouvelle page s'est ouverte