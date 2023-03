Équipe de France : Il lâche Deschamps et s’explique

Hugo Chirossel

Après Aymeric Laporte, un autre joueur français pourrait bientôt porter les couleurs de la sélection espagnole. En effet, Robin Le Normand devrait lui aussi prochainement faire ses débuts avec la Roja, comme l’avait confirmé Luis de la Fuente. Le défenseur de la Real Sociedad s’est récemment exprimé pour justifier son choix.

Lorsqu’il a dévoilé la liste des joueurs convoqués avec l’Espagne, Luis de la Fuente a confirmé la tendance en ce qui concerne Robin Le Normand. Le sélectionneur espagnol a révélé que le défenseur de la Real Sociedad avait fait le choix de porter les couleurs de la Roja . Dans un entretien accordé à Movistar+ , le joueur âgé de 26 ans a indiqué qu’il avait entamé les démarches pour obtenir la nationalité espagnole et a justifié cette décision.

« La vérité est que ce sont des moments importants et incroyables »

« Il y a eu beaucoup de choses. Il y a un mois, le directeur sportif m'a appelé, puis l'entraîneur pour me dire qu'ils m'appréciaient. Ils voulaient d'abord voir comment je le voyais. La vérité est que ce sont des moments importants et incroyables. Quand le coach t'appelle et qu'il te valorise comme il l'a fait c'est une chose importante dans la carrière d'un athlète, c'est un objectif que tous les joueurs veulent atteindre et au final c'est un privilège. Je suis très reconnaissant et maintenant je vais continuer à travailler pour être prêt pour la prochaine fois », a déclaré Robin Le Normand.

« C'est ici, en Espagne. Là où j'ai été formé pour être professionnel »