Il l'annonce, un joueur va lâcher Deschamps

Probablement lassé d'attendre sa chance en Bleus et conscient que la concurrence est immense à son poste, Robin Le Normand a demandé la nationalité espagnole et devrait jouer pour la Roja, comme Aymeric Laporte avant lui. Le nouveau sélectionneur, Luis de la Fuente, confirme d'ailleurs la tendance.

Comme Aymeric Laporte avant lui, Robin Le Normand pourrait également décidé d'opter pour la sélection espagnole plutôt que pour l'équipe de France. Il faut dire que le défenseur central n'a cessé de monter en puissance depuis son arrivée à la Real Sociedad en 2016. Et alors qu'il a demandé la nationalité espagnole, Luis de la Fuente confirme qu'il compte sur Robin Le Normand à l'avenir.

«Nous avons la chance qu'il veuille jouer pour nous»

Et pour cause, le défenseur de la Real Sociedad n'a pas été convoqué par le nouveau sélectionneur de la Roja qui dévoilait sa première liste ce vendredi. Mais clairement, Luis de la Fuente compte sur Robin Le Normand dans le futur. « Nous avons la chance qu'il veuille jouer pour nous et nous pouvons compter sur un autre joueur qui peut contribuer à notre cause. Espérons que nous pourrons bientôt compter sur lui », lance le successeur de Luis Enrique qui confirme donc que le joueur a choisi de porter les couleurs de la Roja . Il pourrait donc former une charnière 100% native de France avec Aymeric Laporte.

La concurrence est trop forte en Bleus

Il faut dire que comme le défenseur de Manchester City avant lui, Robin Le Normand doit faire face à une concurrence démentielle en défense centrale en France. Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Wesley Fofana et William Saliba ont été convoqués jeudi par Didier Deschamps. Le plus âgé de quatre est le défenseur du Bayern Munich qui a seulement 24 ans, ce qui laisse peu de place à la concurrence, d'autant plus que Presnel Kimpembe est blessé et que d'autres joueurs comme Pierre Kalulu ou Jean-Clair Todibo poussent fort derrière. Robin Le Normand aura donc plus d'opportunité avec l'Espagne qu'avec l'équipe de France.