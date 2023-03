«Je ne l’apprécie pas», il révèle un gros clash avec Deschamps

Arnaud De Kanel

Bien qu'ils aient marqué l'histoire tous ensemble, les champions du monde 98 ne sont pas pour autant tous restés en bon termes. C'est notamment le cas de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps, loin d'être amis. Il en va de même pour Christophe Dugarry, très proche de Zizou, qui ne s'entend pas du tout avec l'actuel sélectionneur des Bleus.

Décidément, Didier Deschamps est impliqué dans de nombreux clashs en ce moment. Repris de volée par Karim Benzema et après avoir confirmé que sa relation avec Zinedine Zidane n'était pas a beau fixe, le sélectionneur a vu Christophe Dugarry avouer qu'il ne l'appréciait pas. Pour son grand retour dans les médias, l'ancien attaquant des Bleus a fait le show et a lâché ses quatre vérités au sujet de Didier Deschamps.

En plein clash, Deschamps répond aux attaques de Benzema https://t.co/J3J2ZiRAuU pic.twitter.com/NRy2EIP3on — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

«Humainement, on ne s’apprécie pas»

Christophe Dugarry avait des choses à dire pour son comme-back. Il était d'abord revenu sur les polémiques entre Didier Deschamps et certains membres du groupe France 98. « J’ai lu que France 98 s’était détaché de Deschamps, ça me fait rire. C’est Deschamps qui s’est détaché de France 98. Il n’y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu’on ne s’apprécie pas. Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout », déclarait-il dans un entretien accordé au Parisien . Et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant...

«On n’a jamais été amis»