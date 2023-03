Enorme craquage au PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Le coupable est désigné

Amadou Diawara

A la mi-temps de Monaco-PSG, Luis Campos serait entré dans le vestiaire parisien pour passer une soufflante aux joueurs. Selon certains habitués du Camp des Loges, le conseiller football serait intervenu à cause de Christophe Galtier. En effet, le technicien du PSG serait trop tendre avec les stars du PSG.

Depuis sa signature au PSG, Christophe Galtier doit gérer des stars planétaires. Et durant la première partie de saison, le technicien français semblait avoir trouvé la recette pour qu'elles soient derrière lui.

Coup de théâtre pour ce retour au PSG, il a menti ! https://t.co/uQ9A0Z77Fd pic.twitter.com/VudIRMvEky — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Galtier trop tendre avec les stars du PSG ?

Toutefois, depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier et le PSG traversent une période critique. En effet, le club de la capitale enchaine les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde. D'ailleurs, Christophe Galtier serait pointé du doigt en interne à cause de sa gestion des stars du PSG.

Campos contraint d'intervenir pendant ASM-PSG ?