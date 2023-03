Coup de théâtre pour ce retour au PSG, il a menti !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot ne sait pas encore s'il restera à la Juventus. Néanmoins, l'ancien joueur du PSG, dont le retour est évoqué par certains médias, annonce qu'il se verrait bien prolonger. Mais la presse italienne jette un froid sur cette possibilité.

Arrivé en 2019 à la Juventus, après une dernière partie de saison très compliquée au PSG, Adrien Rabiot s'est enfin imposé comme un taulier au sein de la Vieille. Mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, son avenir est totalement relancé puisque même un retour au PSG est évoqué par différents médias. Cependant, dans une interview accordée à Tuttosport , Adrien Rabiot ouvre la porte à une prolongation à la Juventus.

Rabiot ouvre la porte à une prolongation

« Dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme. Il y a la possibilité de partir mais aussi la possibilité de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Je me sens bien à Turin, je fais un bon travail au club et il y a une bonne relation avec les dirigeants, les coéquipiers et l'entraîneur. Il m'a également aidé en deux ans et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout cela est important pour me sentir bien et faire le bon choix pour mon avenir », assure le milieu de terrain français.

Mais c'est compliqué