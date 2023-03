Il réclame une incroyable révolution au PSG, Mbappé se frotte les mains

Pierrick Levallet

Devenu capitaine de l'Équipe de France suite aux nombreuses retraites internationales, Kylian Mbappé pourrait aussi l'être au PSG. L'attaquant de 24 ans s'impose de plus en plus comme un leader, alors que Marquinhos fait de moins en moins l'unanimité dans ce rôle. Blaise Matuidi ne serait, d'ailleurs, pas contre voir cela arriver un jour.

Depuis quelques temps maintenant, Kylian Mbappé affirme son statut de leader. En Équipe de France, il a été nommé nouveau capitaine suite aux retraites internationales d’Hugo Lloris, de Steve Mandanda et de Raphaël Varane. C’est donc la star de 24 ans, qui portera le brassard chez les Bleus désormais. Et il pourrait bien arriver la même chose au PSG.

Mbappé capitaine chez les Bleus, promotion à venir au PSG ?

En effet, Marquinhos fait de moins en moins l’unanimité dans ce rôle au sein du club de la capitale. Certains supporters n’hésitent plus à réclamer Kylian Mbappé en tant que capitaine. Et ces derniers temps, il lui est arrivé de porter le brassard autour du bras au PSG. Blaise Matuidi ne serait, d’ailleurs, pas contre voir Kylian Mbappé être capitaine plus régulièrement.

«Il faut qu’il endosse cette casquette de leader»