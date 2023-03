Surprise, le PSG annonce une révolution improbable

Pierrick Levallet

Au cours des dernières années, le PSG a formé un bon nombre de jeunes joueurs. Mais peu ont réussi à réellement s'imposer dans la capitale. L'équipe parisienne a eu du mal à en retenir certains, qui ont préféré éclore ailleurs que dans la ville lumière. D'ailleurs, le PSG a annoncé avoir changé sa politique avec les jeunes.

Ces dernières années, le PSG a sorti de nombreux joueurs de son centre de formation. Mais ils sont plusieurs à avoir opté pour une aventure à l’étranger afin d’éclore loin de la capitale. De son côté, le PSG a annoncé avoir entamé un changement dans ce domaine.

Mbappé : Le PSG avertit un membre de la famille https://t.co/iybUlaAj2m pic.twitter.com/BfFMBfvNIV — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Le PSG change sa politique avec les jeunes

« Il y a une volonté de changer la vision. Il y a une volonté de réduire les contrats pros pour faire plus dans la qualité. On essaie de toujours s'améliorer et d'avoir certains leviers motivationnels pour les joueurs. C'est vrai que c'est délicat d'aller chercher les choses et je ne leur cherche pas d'excuses. Mais quand tout vient facilement, qu'est-ce qu'on peut leur demander après ? » a ainsi avoué Yohan Cabaye dans le podcast Scouting de RMC .

«On doit faire en sorte que le contrat professionnel soit vraiment quelque chose de fort»