Le PSG est victime d’un énorme complot

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Humilié devant toute l’Europe en 2017 après sa défaite 6-1 contre le FC Barcelone, le PSG n’a jamais vraiment digéré. Il faut dire que les décisions arbitrales de ce match avaient fait parler. Sept ans plus tard, un rapport rédigé par José Enríquez Negreira vient confirmer que Deniz Aytekin, l’arbitre de la rencontre, a fait plusieurs erreurs grossières.

Tous les supporters du PSG n’oublieront jamais ce célèbre 8 mars 2017. Opposé au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale réalise un match historique au Parc des Princes et l’emporte 4-0. Selon les statistiques, le PSG a… 0% de chance de se faire éliminer. Mais pourtant… Porté par un Camp Nou en furie, le FC Barcelone refait son retard avec notamment trois buts dans les sept dernières minutes. Le terme « remontada » fait son apparition et il ne quittera plus jamais le vocabulaire footballistique. Le PSG peut témoigner.

Des décision arbitrales qui font parler

Le problème dans cette élimination, au-delà de l’humiliation subie par Paris, ce sont les décisions arbitrales. Ce soir-là, Deniz Aytekin, l’arbitre allemand de la rencontre, fait plusieurs choix très contestables, notamment dans les dernières minutes. Le pénalty obtenu par Luis Suarez ou encore la faute non sifflée sur Angel Di Maria, le PSG est loin d’avoir été verni. Six ans plus tard, cette affaire fait son retour au cœur des débats.

Mercato : Le feuilleton Messi relancé par Doha ? https://t.co/Idh9bch8nj pic.twitter.com/Nwu8Pz9Wx9 — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Un rapport reconnaît les erreurs de l’arbitre