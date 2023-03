Mercato : Le feuilleton Messi relancé par Doha ?

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est évidemment un sujet extrêmement discuté en ce moment, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois. Selon nos informations le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, mais plus le temps passe et plus un accord se fait attendre... et cela ferait naître quelques doutes du côté du Qatar.

Depuis l’élimination de la Ligue des Champions les débats font rage concernant les prochains changements à apporter au PSG et il y a un sujet qui divise : la prolongation de Lionel Messi. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’intention du club parisien et de le garder au moins une saison de plus, mais les discussions ne semblent pas vraiment avancer.

Tout le monde parle de l’avenir de Messi

Cette situation favorise la naissance de spéculations concernant un possible départ de Messi, arrivé au PSG libre en 2021. L’Arabie Saoudite serait prête à le couvrir d’or pour relancer la rivalité avec Cristiano Ronaldo, tandis que David Beckham le voudrait comme tête d’affiche de sa franchise de l’Inter Miami. A ne pas oublier bien sûr l’éventuel retour au FC Barcelone, régulièrement évoqué en Espagne.

Le Qatar plus si convaincu que ça ?