Messi - Neymar : Il annonce déjà le chaos pour le PSG

Amadou Diawara

Alors que Neymar et Lionel Messi seraient dans l'incertitude quant à leur avenir au PSG, Daniel Riolo a pris position sur le sujet. Selon le journaliste français, le club de la capitale doit à tout prix se débarrasser de ses superstars sud-américaines. Autrement, le PSG risque de vivre une saison blanche en 2023-2024.

Lors de cet exercice 2022-2023, Neymar et Lionel Messi sont passés à côté de leur saison au PSG. S'ils affichaient une très grande forme les premiers mois, les deux superstars sud-américaines se sont éteintes à la reprise post-Coupe du Monde. Et Neymar n'aura pas l'occasion de se rattraper dans la dernière ligne droite de la saison parce qu'il est gravement blessé à la cheville.

Suspense pour l'avenir de Messi et Neymar

En grosse perte de vitesse depuis le début de l'année 2023, Neymar et Lionel Messi pourraient ne plus faire long feu au PSG. D'une part, le numéro 10 brésilien est engagé jusqu'au 30 juin 2027 - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - mais il devrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival. D'autre part, la Pulga est en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, d'après Le 10 Sport, le PSG est actuellement en pourparlers pour le prolonger.

«Si Neymar et Messi sont toujours là, tu ne gagnes pas le titre»