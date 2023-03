Surprise, Neymar pourrait boucler un gros transfert pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération au Brésil, Vitor Roque est courtisé par de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. Et le jeune attaquant de l'Athletico Paranaense ne cache pas qu'il se verrait bien évoluer aux côtés de Neymar qu'il considère comme l'une de ses idoles.

Après Endrick, qui a signé un accord avec le Real Madrid, l'autre crack brésilien qui affole le mercato se nomme Vitor Roque. Le jeune attaquant brille du côté de l'Athletico Paranaense et ses prestations ne passent évidemment pas inaperçues du côté de l'Europe. Son nom circule avec insistance du côté du FC Barcelone, mais le PSG pourrait avoir un solide atout pour le convaincre le joueur de 18 ans.

Neymar, l'idole de Vitor Roque

En effet, dans une interview accordée à AS , Vitor Roque révèle que Neymar fait partie de ses idoles : « Neymar, parce qu'il est brésilien et en raison de notre culture, Cristiano, pour son travail, et Halaand, parce qu'il est un buteur naturel ». Par conséquent, joueur aux côtés du numéro 10 du PSG serait comme un rêve pour lui.

«Ce serait un autre rêve qui se réalise de jouer à ses côtés»