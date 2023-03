Transferts : Mbappé et le PSG sont fixés pour Haaland

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland au PSG ? Daniel Riolo l’a récemment réclamé en marge du prochain mercato. Le buteur norvégien flambe à Manchester City qui souhaite à tout prix le conserver comme son coéquipier Rodri l’a assuré.

Erling Braut Haaland est dans une forme olympique à Manchester City, empilant les buts à presque chacune de ses apparitions sous le maillot des Skyblues . De quoi faire saliver les plus grands clubs d’Europe ou bien de leur faire nourrir des regrets au vu de leurs intérêts déjà existants avant que le Norvégien signe à Manchester City. Cela pourrait être le cas du PSG qui serait susceptible de revenir à la charge dans le cadre de sa révolution sportive.

Daniel Riolo fantasme sur un duo Mbappé - Haaland

C’est du moins le souhait de Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a dernièrement fait savoir qu’il fantasmait sur un duo Kylian Mbappé - Erling Braut Haaland pour la saison prochaine, poussant au passage Neymar et Lionel Messi vers la sortie. Pour autant, le PSG pourrait se heurter à la réticence de Manchester City de vendre son serial buteur.

Messi : Haaland au cœur d’un incroyable complot ? Il craque totalement https://t.co/PibJyDRuDj pic.twitter.com/BiOJCdR4BS — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

«Tout le monde le veut dans son équipe et nous voulons le garder»