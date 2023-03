Mbappé au cœur d'une attaque de feu ? Le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En reconstruction, le Real Madrid a déjà misé sur plusieurs jeunes joueurs afin de préparer la succession de ses cadres qui sont sur le départ. C'est notamment le cas de Karim Benzema qui devrait étendre son bail jusqu'en 2024 afin de disputer une ultime saison en Espagne. Pour le remplacer, le club merengue prépare du lourd. Et Kylian Mbappé est impliqué.

Toujours bien décidé à préparer l'avenir, le Real Madrid a déjà anticipé le départ de certains cadres qui sont sur le déclin à l'image de Toni Kroos et Luka Modric. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ont ainsi été recrutés, et c'est désormais la succession de Karim Benzema qu'il faut préparer. Si l'attaquant français devrait étendre son bail d'une saison afin d'être liée au Real Madrid jusqu'en 2024, il faut déjà préparer l'après-Benzema dans la capitale espagnole. Et bien que le transfert d'Endrick soit d'ores-et-déjà bouclé, c'est un autre coup bien plus important qui se prépare.

Transferts : Mbappé reçoit enfin une bonne nouvelle au PSG https://t.co/aTbPugG7Ss pic.twitter.com/S8ofEeUsom — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Le Real Madrid veut Haaland et Mbappé en 2024

En effet, selon les informations de AS , le Real Madrid a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour l'été 2024. Il faut dire que le média espagnol croit savoir que la clause présente dans le contrat du Norvégien sera active à partir de 2024, et lui permettra de quitter Manchester City contre une somme comprise entre 220 et 240M€. Ce qui n'effraie pas le Real Madrid, convaincu qu'il faudra passer à l'action qu'il est l'attaquant parfait. Et ce n'est pas tout puisque les Madrilènes n'ont pas non plus renoncé à l'idée de recruter Kylian Mbappé, qui pourrait être libre en 2024.

Un trio légendaire avec Vinicius ?