Haaland-Mbappe : La folle opération

Toujours très ambitieux sur le mercato, le Real Madrid ne s’interdit aucune folie et doit se préparer à court terme à un renouvellement d’effectif, notamment avec les cadres en fin de contrat dont Karim Benzema. Par conséquent, le club merengue prépare une offensive pour Erling Haaland en 2024… tout en continuant de rêver à Kylian Mbappé.

Avec la fin de contrat de Karim Benzema en 2023, le Real Madrid est obligé d’anticiper la succession de son attaquant. L’idée serait donc de prolonger le bail de l’ancien Lyonnais d’une saison et de s’attaquer à son remplaçant en 2024. Et cela tombe bien, puisque les planètes semblent enfin alignées pour le recrutement d’un certain Erling Haaland dont la clause libératoire est l’objet de tous les fantasmes.

Haaland en 2024, le Real y croit

Ainsi, selon les informations de AS , Erling Haaland est d'ores et déjà la cible prioritaire du Real Madrid pour l'été 2024. Et pour cause, le média espagnol croit savoir que c'est justement durant cet été là que la clause libératoire inscrite dans le contrat de l'attaquant norvégien sera active. Le montant du transfert serait alors compris entre 220 et 240M€, ce qui ne semble pas effrayer le Real Madrid. Par conséquent, Haaland pourrait débarquer au meilleur moment, à savoir lorsque Karim Benzema quittera le club merengue à l'issue de son contrat. Néanmoins c'est bien l'ancien buteur du Borussia Dortmund qui aura le dernier mot puisque son bail court jusqu'en 2027.

Mbappe est aussi dans les plans