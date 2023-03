Un énorme projet est annoncé au PSG, Mbappé va jubiler

Arnaud De Kanel

Les années se suivent et se ressemblent pour le PSG, éliminé pour la cinquième fois en sept ans au stade des huitièmes de finale en Ligue des champions. Une déconvenue qui pose question sur le projet mis en place par le Qatar, surtout dans la façon de recruter. Pour Thierry Henry, le PSG devrait plutôt miser sur les talents d'Ile-de-France. Une idée qui devrait plaire à Kylian Mbappé, adulé dans la région.

Face au Bayern Munich, le PSG a essuyé une nouvelle déconvenue. Encore une fois, le club de la capitale a été puni par un joueur passé par son centre de formation, à savoir Kingsley Coman. L'international français n'avait pas souhaité célébrer son but par respect pour son club de cœur. Une marque d'affection qui n'a pas échappé à Thierry Henry qui déplore que le PSG ne fasse pas confiance aux jeunes de sa région qui portent le club dans leur cœur, à contrario des diverses recrues, souvent surpayées, qui de part ce qu'elle démontrent n'en ont pas grand chose à faire. L'ancien meilleur buteur des Bleus pense que le PSG doit changer son projet et profiter du vivre exceptionnel qu'est la région Ile-de-France. Histoire de renforcer encore un peu plus la position de Kylian Mbappé dans le vestiaire.

Henry suggère un nouveau plan de recrutement au PSG

« Est-ce qu’il faut revenir en arrière et recruter des jeunes joueurs français de la région de Paris parce qu’ils ont idolâtré ce club ? Vous avez vu Kingsley Coman l’autre jour quand il a marqué, il n’a pas célébré. Si c’est ça le projet, peut-être que les fans pourront le regarder en se disant que cela peut-être très intéressant », confiait Thierry Henry après le match retour face au Bayern Munich.

«Une manière de garder Kylian Mbappé»