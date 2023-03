Zidane attaqué, Mbappé a «tout fait s’écrouler»

La rédaction

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé est bien le grand patron du football français. Ce mardi, Didier Deschamps l'a nommé nouveau capitaine de l'équipe de France pour le plus grand plaisir de Daniel Riolo. L'éditorialiste a validé ce choix, avant de s'exprimer sur la place prise par le Parisien dans le paysage du football français.

Kylian Mbappé ne cesse de prendre du gallon. A 24 ans, le joueur du PSG est devenu une voix, qui compte dans le paysage du football français. Son message envoyé sur les réseaux sociaux après la sortie de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane avait été largement diffusé. « Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça... » avait noté Mbappé sur Twitter.

Mbappé nouveau capitaine des Bleus

Malgré son jeune âge, Mbappé va continuer à s'affirmer. Ce mardi, le joueur a été nommé capitaine de l'équipe de France par Didier Deschamps. Un choix logique selon Daniel Riolo, invité de C à Vous ce mardi soir.

« Toutes ses décisions sont commentées »