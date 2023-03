Révolution pour Mbappé, l’équipe de France vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France. Il succède à Hugo Lloris, qui avait rempli ce rôle ces dernières années. Présent chez les Bleus depuis 2011, Olivier Giroud a commenté la décision de Didier Deschamps. Selon lui, le joueur du PSG a les épaules pour assumer ce rôle.

Didier Deschamps a tranché. Ce mardi, le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé l'identité de son nouveau capitaine. Le brassard revient à Kylian Mbappé, âgé seulement de 24 ans. « Kylian coche toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire, et cela ne va pas à l’encontre d’Antoine (Griezmann), qui a toujours été un joueur important, même dans des périodes difficiles » a déclaré Deschamps.

«Pas être hypocrite» : Benzema recale les Bleus, la raison est dévoilée https://t.co/lt6FBJUDOY pic.twitter.com/D9BQTIjbrE — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Il fait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle »

Présent chez les Bleus depuis 2011, Olivier Giroud a tenu à envoyer un message à Mbappé. « C'est un rôle qui n'est pas évident. Hugo Lloris a très bien assumé ce rôle. S’il parviendra à détrôner Lloris ? C'est tout le mal que je souhaite à Kylian. Je suis content pour lui. Il fait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle » a déclaré le buteur du Milan AC.

Giroud a un petit mot pour Griezmann