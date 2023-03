Il l’annonce, Mbappé va devoir se métamorphoser

Thibault Morlain

Avec la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps avait un choix à faire pour désigner le nouveau capitaine de l’équipe de France. Alors que cela se jouait entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, c’est le joueur du PSG qui va récupérer le brassard. Une énorme responsabilité pour Mbappé, mais voilà que cela devrait entraîner certains changements chez le crack de Bondy.

Depuis la fin de la Coupe du monde, beaucoup de chose ont changé en équipe de France. En effet, certains cadres ont pris leur retraite internationale. Cela vaut notamment pour Hugo Lloris, qui laisse notamment derrière lui son brassard de capitaine. Alors que les Bleus reprennent actuellement du service, la question était de savoir qui allait récupérer cette responsabilité et c’est Kylian Mbappé qui a été choisi.

« Devenir positif en se tournant vers les autres »

Face aux Pays-Bas, pour le prochain match de l’équipe de France, Kylian Mbappé sera donc le capitaine. Mais comme l’explique Vincent Duluc pour L’Equipe , ce choix devrait amener une métamorphose pour le numéro 10 des Bleus : « Cette nomination aussi la question de ce que Mbappé fera de ce pouvoir et ce que ce pouvoir fera de lui. Jusque-là, il a su être positif pour son équipe en étant tourné vers lui-même, mais le brassard l'obligera, forcément, à devenir positif en se tournant vers les autres, et c'est une promesse autant qu'une question, à l'aube de la nouvelle ère qui débutera, vendredi soir, au Stade de France ».

« Il n’y a pas d’âge »