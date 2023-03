Deschamps offre un cadeau sensationnel à Mbappé, il fait le buzz

Pierrick Levallet

Suite aux retraites internationales de plusieurs de ses cadres, Didier Deschamps devait se trouver un nouveau capitaine pour son Équipe de France. Il aurait ainsi décidé d'offrir le brassard à Kylian Mbappé plutôt qu'à Antoine Griezmann. Et son choix a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Plusieurs supporters se sont enflammés après la nouvelle.

Après les retraites internationales d’Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema, Didier Deschamps voyait un nouveau casse-tête se présenter à lui. Le sélectionneur français devait désigner un nouveau capitaine pour son équipe. Deux noms se distinguaient pour récupérer le brassard tricolore : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Didier Deschamps a alors fait son choix.

Un star de Deschamps veut claquer la porte... à cause de Mbappé https://t.co/vCdYMCQv6y pic.twitter.com/lCRAT6nnLu — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l’Équipe de France

D’après les informations de RMC Sport , le sélectionneur de l’Équipe de France aurait désigné Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus . Antoine Griezmann, lui, aura le statut de suppléant de la star du PSG. Exemplaire sur et en-dehors du terrain, Kylian Mbappé a montré qu’il avait tout pour être le nouveau patron de l’Équipe de France. Et il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment.

Les supporters des Bleus jubilent sur les réseaux sociaux