Equipe de France : Mbappé imite Zidane, ce n'est pas une première

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Lloris a décidé de claquer la porte des Bleus, Didier Deschamps aurait d'ores et déjà choisi son nouveau capitaine. En effet, le sélectionneur français aurait annoncé à Kylian Mbappé ce lundi soir qu'il allait hériter du brassard. Avant l'attaquant du PSG, seuls Zinedine Zidane, Karim Benzema, Sydney Govou et Michel Platini ont été capitaine sous le maillot tricolore avec le numéro 10 sur le dos.

Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, la France a perdu plusieurs cadres. En effet, Hugo Lloris (36 ans, 145 sélections), Steve Mandanda (37 ans, 35 sélections), Raphaël Varane (29 ans, 93 sélections) et Karim Benzema (35 ans) ont décidé de prendre leur retraite internationale.

Mbappé, capitaine et numéro 10 des Bleus ?

Orphelin d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane, Didier Deschamps a perdu à la fois son capitaine et son vice-capitaine. Et à en croire RMC Sport , le sélectionneur des Bleus aurait déjà choisi la relève. En effet, Didier Deschamps aurait annoncé à Kylian Mbappé (66 sélections) ce lundi soir après le diner collectif à Clairefontaine qu'il allait récupérer le brassard. Dans la foulée, le patron français aurait fait savoir individuellement à Antoine Griezmann (117 sélections) qu'il allait être son suppléant.

Mbappé marche dans les pas de Zidane et Platini